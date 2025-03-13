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İzmir'de tarihi eser kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

13.03.2025 - 12:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-

İzmir'de tarihi eser kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerle yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışındaki müzayede evlerine yasa dışı yollarla sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

İzmirde tarihi eser kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, Menemen'de bir eve, önceki gün operasyon düzenlendi. Aramada Lidya, Arkaik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, toplam piyasa değeri yaklaşık 11 milyon TL olduğu belirtilen 8 elektron, 1 heykel başı, 343 sikke, 25 obje ile 6 dedektör ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmirde tarihi eser kaçakçısı 5 şüpheli yakalandı

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