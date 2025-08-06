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İzmir'de su kesintisine çözümü vatandaş buldu: Depo ve kovalarla tedbir aldılar

06.08.2025 - 15:52Güncellenme Tarihi:
İzmir'de su kesintisine çözümü vatandaş buldu: Depo ve kovalarla tedbir aldılar

İzmir'de su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi sonucu planlanan dönüşümlü su kesintisi, bu gece başlayacak. Vatandaşlar, kesintiye karşı çeşitli tedbirler aldı.

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede, gece 23.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında planladığı dönüşümlü su kesintisi ilk olarak Bayraklı, Gaziemir ve Konak ilçelerinde uygulanacak.

Kesinti yarın gece Karşıyaka ve Çiğli ilçeleriyle devam edecek. Kesinti planlanan ilçeler arasında Buca, Karabağlar, Bornova, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe de bulunuyor.

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Bu ilçelerde yaşayan vatandaşlar, kesintilere karşı önlemlerini almaya çalışıyor.

İzmirde su kesintisine çözümü vatandaş buldu: Depo ve kovalarla tedbir aldılar

Bayraklı'da yaklaşık 40 yıldır fırın işleten Zeki Birlik, 3 tonluk su deposu aldıklarını, ihtiyaç durumunda depodan kullanacaklarını söyledi.

Fırınların suya çok ihtiyaç duyan işletmelerden olduğunu belirten Birlik, "Hamurlar suyla yoğruluyor, yerler her gün yıkanıyor. Kesinti olduğu zaman depo bize yeterli geliyor ama kesinti ne kadar sürecek, yetecek mi, su geldiğinde tekrar depoyu dolduracak mı, onlar daha belli değil. Endişeliyiz. İnşallah yağmur yağar, barajlar dolar. Ekmek imalatı yaptığımız için hijyen bizim için önemli. Biz de suyu daha tasarruflu kullanıyoruz. Vatandaş olarak bizim de dikkatli olmamız lazım." diye konuştu.

Bayraklı'da yaşayan İsmail Aşkan da kesintiden etkilenmemek için önlem aldığını aktararak, şunları kaydetti:

İzmirde su kesintisine çözümü vatandaş buldu: Depo ve kovalarla tedbir aldılar

"Evdeki boş kovaları ve tencereleri suyla doldurduk. Su tasarrufu da yapıyoruz, idareli kullanıyoruz. Ama su kesilmese daha iyi olur çünkü hava çok sıcak. Mesela ben çok terledim, banyo yapmam lazım ama akşam olsa yapamayacağım."

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Konak'ta yaşayan Murat ve Hikmet Çeltek çifti ise suyun çok önemli olduğunu dile getirerek, tedbiren evdeki boş kovaları doldurduklarını, suyu tasarruflu kullandıklarını ve yemek pişirme ile temizlik işlerini akşama bırakmadan gündüz saatlerinde yapacaklarını ifade etti.

Kentte 2008 yılında, içme suyu ihtiyacının önemli kısmının karşılandığı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle de su kesintisi programı uygulanmıştı.

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