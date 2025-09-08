İzmir’de su kesintileri 2 günde 1’e düşürüldü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
08.09.2025 - 21:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kuraklık nedeniyle İzmir’de uygulanan planlı su kesintileri yeniden düzenlendi. Daha önce 3 günde 1 yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

İzmir’de kuraklık nedeniyle uygulanan planlı su kesintilerinde yeni düzenlemeye gidildi. Daha önce 3 günde 1 dönüşümlü olarak gerçekleştirilen kesintiler, 9 Eylül 2025 tarihinden itibaren 2 günde 1 olacak şekilde uygulanacak.

İZSU’dan yapılan açıklamada, güncel su tüketim verilerinin göz önünde bulundurulduğu ve kesinti programının yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, su kesintileri mevcut uygulamada olduğu gibi 23.00-05.00 saatleri arasında devam edecek.

Yeni planda 2 bölge tanımlandı. 1. bölgede Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı ve Gaziemir yer alırken; 2. bölgede Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri bulunuyor.

