İzmir’de sağlığa yeni tesis! Mehmet Kasapoğlu: Kapasitesiyle göz kamaştıran bir yapı

İncelemelerin ardından konuşan Kasapoğlu; “Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendiren, yüksek teknolojik donanımla sağlık hizmetlerinin standardını yükselten yeni yatırımımızın hizmete hazır hale gelmesinden dolayı çok mutluyuz.’ dedi. Yapıda tıbbi güvenlik ve konforun ön planda tutulduğunun altını çizen Kasapoğlu; “Sağlığa Ege’de muhteşem bir dokunuş yaptık. 59 Ameliyathane, 9 Doğum odası, 2 sezaryen odası ile aynı anda 70 ameliyat yapabilme kapasitesi ile gerçekten göz kamaştıran bir yapı” dedi.

Kasapoğlu açıklamasının devamında; “Hem akıllı hem de hibrid ameliyathane olarak hizmet verecek bu sistem, iki yönlü sesli-görüntülü iletişim kurulabilmesine imkân tanıyor. Bu muhteşem bina ayrıca 8 endoskopi salonu, 205 erişkin ve çocuk yoğun bakım odası, ⁠8 yeni doğan yoğun bakım odası, Robotik Cerrahi salonu, Radyoloji üniteleri ile sağlık hizmetlerinin geleceğine yön verecek bir donanım ve kapasiteye sahip.” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Merkezi Ameliyathane Binası’nın radyoloji ünitelerinden ameliyathanelere, doğumhanelerden yoğun bakım servislerine kadar her birimin hem hasta konforu hem sağlık personelinin verimini ve konforunu hem de eğitim ve araştırma standartının daha da yüksek olmasını gözeterek tasarlandığını ifade eden Kasapoğlu, “Sağlıkta hem İzmir’imiz hem de ülkemiz için hizmet standardını yükseltmenin, maksimize etmenin gayesindeyiz. Bu projeler de bu vizyonun meyvesi” dedi. Her alanda olduğu gibi sağlıkta da yalnızca bugünün değil yarının ihtiyaç ve koşullarını da gözeterek adım attıklarını vurgulayan Kasapoğlu; “Türkiye yüzyılında şehirlerimizin eğitimden sağlığa, spordan kültür sanata kadar en modern tesisler ve elbette en kaliteli hizmetlerle buluşması hizmet siyasetimizin ayrılmaz bir parçası. İzmir’de akıllı sisteme dönüştürdüğümüz ve halen dönüştürmeye devam ettiğimiz okullarımızın yanında sağlık hizmetlerinin de altyapısını ve hizmet kapasitesini planlarken bugünün ihtiyaçları üzerinden, kısıtlı bir bakışla hareket etme lüksümüz olamaz. Şehrimizin deprem ve pandemi gibi olağanüstü koşullarda da güçlü bir sağlık standardına da sahip olmasını önceliyoruz. Bu projeler bu perspektifin ürünü, bu yönüyle geleceğe atılmış güçlü bir adım.’ ifadelerini kullandı.

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Sağlıkta şehrin hizmet kapasitesini artıracak her projenin çok kıymetli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu; ‘Bu eserleri ülkemizin son 23 yılda sağlıkta yaptığı devrimin en güçlü ve en büyük ispatı olarak görüyoruz. Bu muhteşem sağlık yatırımının, İzmir başta olmak üzere Ege bölgesi için yeni bir soluk olduğunu düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.