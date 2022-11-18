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İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü, dükkanları su bastı

İzmir'de öğleden sonra aralıklarla, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan bazı dükkanları da su bastı.

18.11.2022 - 17:30 | | DHA
İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü, dükkanları su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir’de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Konak ilçesindeki Zafer Payzın Kavşağı'nın bazı noktalarında biriken suların kaldırımları aştığı görüldü. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bazı dükkanları su bastı.



Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yarın da kentte belirli aralıklarla yağışın etkili olacağı bildirildi.

İZSU TEYAKKUZA GEÇTİ

İzmir genelinde görülen kuvvetli yağmur nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışan İZSU Genel Müdürlüğü ızgara temizlik ve pompa ekipleri, 1500'e yakın personel, 145 araç ve iş makinesi ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gümrük Pompa İstasyonunun 2. basma hattında oluşan kısa süreli arıza nedeniyle Fevzi Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı ve Basmane bölgesinde oluşan su birikintisine de müdahale eden İZSU ekipleri sorunu giderdi.

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