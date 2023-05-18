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İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki handa iş yerlerini su bastı.

18.05.2023 - 15:54 | | DHA
İzmir'de sağanak; Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda iş yerlerini su bastı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu. Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin bazı noktalarında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İş Hanı'nı da su bastı. Handa iş yeri olan esnaf, biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

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