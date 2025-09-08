İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralı

Haberin Devamı

Acı haber İzmir'den geldi. 16 yaşındaki bir şahıs Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne pompalı tüfekle silahla saldırı düzenledi. Saldırıda 2 polisimiz şehit oldu, 1'i ağır 2 polisimiz de yaralandı.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada İzmir saldırganının bağlantılarının araştırıldığını açıkladı.

Erdoğan, konuşmasında "İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polis memurlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet yaralı polislerimize şifa diliyorum. Saldırgan yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılıyor." ifadelerini kullandı.

SALDIRGANIN DURUMU AĞIR

DHA Muhabiri Kadir Özen, olaya ilişkin son gelişmeleri aktardı. Özen, şu bilgileri verdi:

Olay 8.50 saatlerinde gerçekleşti. Güvenlik kulübesindeki polis memurunu şehit etti, birkaç yüz metre ileride ise ona müdahale etmeye çalışan birinci sınıf emniyet müdürü çatışmada şehit düştü. Çatışmada bir vatandaş da yaralandı. Saldırganın yanında çok sayıda pompalı tüfek mermisi ile geldiği öğrenildi.

SİLAH BABASINA AİT

Olaya ait silah babasına ait ve bu silah olaydan yıllar önce alınmış. Saldırgan Alsancak Devlet Hastanesinde tedavi görüyor, durumu da ağır.

SALDIRI ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Polis karakoluna düzenlenen saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı.

İZMİR VALİSİ ELBAN: KATİL ZANLISI AYNI SOKAKTA OTURUYOR

İzmir Valisi Süleyman Elban, şu bilgileri aktardı:

Burası yoğun bir sokak. Çatışmada 1 vatandaşımız elinden hafif olarak yaralandı. Çok üzgünüz. Polis teşkilatımız ve milletimizin başı sağolsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz.

Katil zanlısı 16 yaşında liseli ve bu sokakta oturan bir kişi. Şu ana kadar bir suç kaydı yok. Herhangi bir uyap kaydı, gözaltı ve ifade kaydı yok. Yolda bol miktarda pompalı tüfek mermileri var. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek kullanıldı