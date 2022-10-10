İzmir'de orman yangını!

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

KONTROL ALTINDA

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.