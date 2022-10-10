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İzmir'de orman yangını!

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

10.10.2022 - 14:27 | | Davut CAN/ İZMİR, (DHA)-
İzmir'de orman yangını!

Bergama'nın Kırsal Çobanlar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz ve 3 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 

KONTROL ALTINDA 

İzmir'in Bergama ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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