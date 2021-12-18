İzmir Kınık'ta maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 21.00 sıralarında Kınık ilçesinde meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor.

BAKAN DÖNMEZ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ise olaya ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı."

BAKAN KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca göçüğe ilişkin açıklamasında "İzmir Kınık'taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir'e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.