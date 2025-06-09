İzmir'de korkutan yangın!

Latife Hanım Mahallesi'ndeki Örnekköy Sanayi Sitesi'ndeki Karşıyaka Belediyesi Katı Atık Arıtma Tesisi'ndeki çöplük alanda, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yamanlar Dağı'nın eteklerinde bulunan ve geçen yılki büyük yangının izlerini taşıyan alana yakın bölgede çıkan yangın, çevredekileri tedirgin etti. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla alana gelen itfaiye ekipleri, yangını 06.30 sıralarında kontrol altına aldı. Yangını söndürme çalışmalarına, tedbir amaçlı olarak İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de katıldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.