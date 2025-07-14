İzmir'de korkunç olay! Babasını baltayla yaraladı, tarım ilacı içerek intihar etti

Umurbey Mahallesi'ndeki bağ evlerinde Suat Y. (45) ile babası Yılmaz Y. (71) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Suat Y, evde bulunan baltayla babasını başından yaraladı.

Suat Y, olayın ardından tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Suat Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba Yılmaz Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ailesiyle aynı evde yaşadığı öğrenilen Suat Y'nin, psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürüldü.