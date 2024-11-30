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İzmir'de korkunç kaza: 3 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

30.11.2024 - 10:08 |
İzmir'de korkunç kaza: 3 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Nazarköy kavşağında meydana geldi. Patates yüklü kamyon, sürücüsü Dede G.'nin kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı. Kazada, 45 yaşındaki Arzu Darik Şeneren, 31 yaşındaki Buse Asena Köymen ve 49 yaşındaki Murat Gül yaşamını yitirdi.

2'si ağır 7 kişi yaralandı

Yaralanan 7 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kazanın kesin nedeni araştırılıyor.

 

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