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İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış!

İzmir Karşıyaka’daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içerisinde kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için şüphelinin tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibi Şenol A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Cesedin 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu öğrenildi.

07.08.2024 - 14:48 | | İHA
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış!

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka’da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti.

İzmirde korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış

Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmirde korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış

CESET KOKMASIN DİYE ÇUVAL ÇUVAL BUZ TAŞIMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin’e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İzmirde korkunç cinayet: Öldürdükten sonra buzdolabında saklamış

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