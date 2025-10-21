İzmir’de Karşıyaka stadı için dev zirve! Kasapoğlu’ndan Karşıyaka’ya müjde

Haberin Devamı

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu beraberinde AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la bir araya geldi. Görüşmede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni Karşıyaka Stadyumu Yapım ve Ortak Kullanım Protokolüne son şekli verildi.

Dr. Mehmet Kasapoğlu gerçekleşen görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada “Bu haftaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay’ı ziyaret ederek başladık. AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanımız Bilal Saygılı ve Sayın Tugayla beraber İzmir’i konuştuk. İzmir Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri. Vatandaşlarımızın refahı ve hayat kalitesi hepimiz için çok kıymetli. Bizler İzmirli hemşehrilerimizin oyları ile çok önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Bu sorumlulukla birlikte ortak akılla şehrimizin temel konularını ve geleceğini masaya yatırdık. Bu çok verimli görüşme ve ev sahipliği için Sayın Başkana teşekkür ediyoruz” dedi.

“Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz”

Dr. Kasapoğlu açıklamasının devamında; Ortaya koymaya çalıştığımız iş birliği, bugüne özel değil. Bugüne kadar geliştirdiğimiz ortak aklı bugünden sonra da işletmeye devam edeceğiz. Çünkü İzmir’in refahı, mutluluğu ve ulaşmasını istediğimiz yüksek standartı hepimiz için çok önemli. Bu vizyonla bundan sonra da el ele verip çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün ne önemli konularından biri de Karşıyaka Stadyumu idi. İzmir’imiz marka kulüpleri, destan yazan sporcularıyla bir spor şehri. Bu şehrin spordaki geleceği de bizim için çok önemli. Bugüne kadar çok değerli çalışmalar yaptık ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka stat alanının tahsisi ile ilgili bir talebi vardı. Gençlik ve Spor Bakanımızın katkıları ile bu süreç nihayete erdi. Bu vesile ile Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a teşekkür ediyorum. Bundan sonraki adımda Büyükşehir Belediyemiz gerek tahsis gerekse yapılması gereken diğer konularla ilgili süreci yönetecek. Bugüne gelene kadar nasıl el ele verdiysek bundan sonraki süreçte de desteğimiz ve iş birliğimiz aynı şekilde devam edecek. Alınan kararların ve atılan bu önemli adımın İzmir için, Spor camiamız ve Karşıyaka için hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı