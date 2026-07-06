Sakarya'da sepetini alan o bahçeye koşuyor: Toplarken yemek tamamen serbest!

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Ömer Engin Şenol, AA muhabirine, fizibilite çalışmaları yürüterek 2021'de kurduğu bahçede mavi yemiş ürettiğini söyledi.



Mavi yemişin özellikleri, üretim şartları ve içeriğinden bahseden Şenol, yıllık ortalama 2,5 ton ürün elde ettiklerini kaydetti.



Şenol, ailelerin tesise gelerek meyve toplayabildiklerini ya da hazır toplanan ürünlerden satın alabildiklerini dile getirerek, "Burada onlara ikramlarımız da olabiliyor. Ayrıca meyvenin özünü, dondurmasını ve marmeladını da satın alabiliyorlar. Biraz zahmetli, nazlı bir ürün ama geri dönüşleri çok güzel." diye konuştu.