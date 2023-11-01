GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de Kalkan Operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu
ABONE OL

İzmir'de Kalkan Operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

İzmir Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İzmir genelinde düzensiz göçmen operasyonu düzenledi. Operasyonda 309 düzensiz göçmen yakalandı.

01.11.2023 - 09:07 |
İzmir'de Kalkan Operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzensiz göçmenlerin yakalanması için Kalkan Operasyonu'nun yapıldığını duyurdu. İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı operasyonda 309 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında, metruk binalar, parklar, oteller ve yol güzergahlarında yoğun denetimler gerçekleştirildi. Operasyonlara toplamda 1257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personeli katıldı.

Yabancı uyrukluların ülkede yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları illerde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılırken, 309 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

 

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor!

Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor!

Kasım Ayı Sözleri ve Hoş Geldin Kasım Ayı Mesajları || Anlamlı, en güzel, hüzün dolu güle güle ekim ayı mesajları İle kasım ayı sözleri

Kasım Ayı Sözleri ve Hoş Geldin Kasım Ayı Mesajları || Anlamlı, en güzel, hüzün dolu güle güle ekim ayı mesajları İle kasım ayı sözleri

Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişimini engelledi

Abdurrahim Albayrak 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde intihar girişimini engelledi