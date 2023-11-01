İzmir'de Kalkan Operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzensiz göçmenlerin yakalanması için Kalkan Operasyonu'nun yapıldığını duyurdu. İl Emniyet ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı operasyonda 309 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele kapsamında, metruk binalar, parklar, oteller ve yol güzergahlarında yoğun denetimler gerçekleştirildi. Operasyonlara toplamda 1257 Emniyet ve İl Göç İdaresi personeli katıldı.

Yabancı uyrukluların ülkede yasal kalış durumları ve kayıtlı oldukları illerde bulunup bulunmadıkları kontrol edildi. 5 adet Mobil Göç Noktasında parmak izi sorgulamaları yapılırken, 309 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

BASMANE BÖLGESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE İZMİR’DE DÜZENLENEN “KALKAN”OPERASYONLARINDA 3⃣0⃣9⃣ DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI❗️



Milletimizin bilmesini isterim ki;

Tek amacımız düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla, halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, organize… pic.twitter.com/znkQuxpAMN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 1, 2023

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