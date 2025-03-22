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İzmir'de izinsiz protesto sonrası 123 gözaltı

22.03.2025 - 09:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)-

İzmir'de izinsiz protesto sonrası 123 gözaltı

İzmir'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili izinsiz protesto eylemi yaparak kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, çöp konteynerlerini devirerek yol kapattığı tespit edilen 123 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınması ile ilgili İzmir'de izinsiz protesto eylemi yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Eylemde kolluk kuvvetlerine taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, ayrıca belediyeye ait çöp konteynerlerini devirerek kasıtlı şekilde yol kapattığı ve grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

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