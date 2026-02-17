GAZETE VATAN ANA SAYFA
İzmir’de gündüz vakti silahlı soygun girişimi! Kuyumcu böyle engelledi

17.02.2026 - 15:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İzmir'in Konak ilçesinde tabanca ile geldiği dükkanı soymaya kalkışan S.D. (23), kuyumcunun son anda kapıyı kapatması ile havaya ateş edip, kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Alsancak Mahallesi Şevket Özçelik Sokak numara 1/A Sokak’ta meydana geldi. S.D., elinde tabancayla bir kuyumcuya gelerek içeride bulunan altınları istedi.

Kuyumcunun, son anda hızlı davranıp kapıyı kapatması ile şüpheli, havaya birkaç el ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polis, şüpheliyi suçta kullandığı tabancayla yakaladı. S.D.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

