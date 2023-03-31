İzmir'de fabrikaya sahte içki operasyonu

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kimya fabrikasında kaçak ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan denatonyum benzoat isimli kimyasal maddenin çeşitli makineler kullanılarak ayrıştırıldığını, elde edilen etil alkolün sahte içki yapımında kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü söz konusu fabrikaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 bin litre etil alkol, 2 elektronik arıtma makinesi, 3 ambalajlama makinesi, 3 karıştırma kazanı, 1 dolum makinesi, çok sayıda muhtelif ambalaj ve bidon ele geçirildi. İşletme sorumlusu M.H.H. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldı.