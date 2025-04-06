İzmir'de eski nişanlısını öldürdükten sonra intihar eden şahsın sicilinde başa suç kayıtları bulundu

Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında, Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Necat Yorğun, sokakta eski nişanlısı Selen Sakın ile annesi Medine Serpil Kaynak'ın önünü kesti. Burada çıkan tartışmada Yorğun, Kaynak ve Sakın'a ateş etti. Selen Sakın ile annesi kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aynı tabancayla kendi göğsüne ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sakın'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Kaynak ile saldırgan Yorğun, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Necat Yorğun hastanede hayatını kaybetti, Medine Serpil Kaynak'ın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ayrıca, 2 otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Selen Sakın ise Urla'da toprağa verildi.

BİR CİSMİ VURDUĞU ANNEYE FIRLATMIŞ

Olayın başladığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de ekipler tarafından bulundu. Anne ile kızın yaşadığı sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Serpil Kaynak'ın güvenlik görevlilerinin bulunduğu site giriş noktasına doğru geldiği, bu sırada aynı noktaya gelen Yorğun ile Kaynak'ın tartıştığı görüldü. Necat Yorğun'un elindeki bir cismi Kaynak'a fırlatıp, sokağa doğru hızla yürümesi de görüntülere yansıdı.

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Öte yandan, intihar eden Necati Yorğun'un, hakkında çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaktan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, evden ve iş yerinden hırsızlık kaydının da bulunduğu öğrenildi.