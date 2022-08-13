Olay, dÃ¼n saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda Menderes Mahallesi 1151 sokakta meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Remzi Vatansever'in 2 torunu bahÃ§ede oyun oynadÄ±klarÄ± sÄ±rada, gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle S.A.G. tarafÄ±ndan darp edildi. OlayÄ± gÃ¶ren dede Remzi Vatansever ile damat S.A.G. arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yÃ¼nce S.A.G., Remzi Vatansever'i bÄ±Ã§akladÄ±. Remzi Vatansever kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, eÅŸi Fikriye Vatansever(54) ve oÄŸlu Åžaban Vatansever (34) yardÄ±mÄ±na koÅŸtu. Bu sÄ±rada eve giden S.A.G., pompalÄ± tÃ¼fekle geri dÃ¶ndÃ¼. GÃ¶zÃ¼ dÃ¶nen S.A.G., pompalÄ± tÃ¼fekle kaynanasÄ± Fikriye Vatansever veÂ kayÄ±nbiraderi Åžaban Vatansever'e ateÅŸ aÃ§tÄ±. Silah seslerini duyan Ã§evre sakinleri, durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Åžaban Vatansever ile annesi Fikriye Vatansever'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. AÄŸÄ±r yaralÄ± olan Remzi Vatansever ise ambulansla SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi (SBÃœ) Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alÄ±nan Remzi Vatansever'in durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Åžaban Vatansever ile Fikriye Vatansever'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ duyan yakÄ±nlarÄ± olay yerinde sinir krizi geÃ§irdi.Â





SÄ°LAHLA BÄ°RLÄ°KTE POLÄ°SÄ° BEKLEDÄ°

Ã–te yandan, kaynanasÄ± ve kayÄ±nbiraderini pompalÄ± tÃ¼fekle Ã¶ldÃ¼ren ve kayÄ±npederini bÄ±Ã§akla aÄŸÄ±r yaralayan S.A.G.'nin, suÃ§ aleti ile birlikte evinde beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.A.G., saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Kimlik Tespiti ve Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde gÃ¶revli polis ekipleri, olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bahÃ§ede Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Åžaban Vatansever ve annesi Fikriye Vatansever'in cansÄ±z bedenleri, savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â





BÄ°R SÃœRE Ã–NCE TÃœRKÄ°YE'YE GELMÄ°ÅžÂ

Olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma devam ederken, olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenÂ Åžaban Vatansever'in yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, bir yakÄ±nÄ±nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Ã–te yandan, damat S.A.G. ile Vatansever ailesi arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r ev tapusu nedeniyle husumet olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. AyrÄ±ca, olaydan 2 hafta Ã¶nce de bahÃ§ede Ã§ocuklarÄ±n gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle S.G.A. ile Vatansever ailesi arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â