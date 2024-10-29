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İzmir’de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet’in 101. Yıldönümü kutlamalarında yüzbinler meydanlara aktı.

29.10.2024 - 19:52 |
İzmir’de Cumhuriyet coşkusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda önce Türk Yıldızları’nın efsanevi bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, yurtiçindeki 500. gösterisini İzmirliler hayranlıkla izledi. Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle alanı dolduran coşkulu kalabalık, DJ performansı ve konsere saatler kala meydan doldu taştı.

İzmir’de Cumhuriyet coşkusu

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