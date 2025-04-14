Ã‡evre, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi Ä°zmir Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan, basÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã¼zerine yapÄ±lan incelemede Urla YaÄŸcÄ±lar Mahallesi'nde bulunan alanda vahÅŸi depolama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Hafriyat ve evsel atÄ±klar ile eski mobilyalarÄ±n Urla Belediyesi ve Ã¶zel bir firma tarafÄ±ndan bÃ¶lgeye bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ã‡evre Kanunu kapsamÄ±nda Urla Belediyesiâ€™ne ve firmaya ayrÄ± ayrÄ± 1 milyon 869 bin 726 TL olmak Ã¼zere toplam 3 milyon 739 bin 452 TL idari ceza uygulandÄ±. Sorumlular hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu.Â