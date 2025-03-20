İzmir'de çatı tamiri sırasında düşüp hayatlarını kaybeden baba ve oğul toprağa verildi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8422 Sokak'ta meydana geldi. Çatı tamiri işleri yapan Muharrem ve oğlu Eren Barışık, 3 katlı bir evin çatısına çıktı. Baba-oğul çalıştığı sırada, şiddetli rüzgarın savurması sonucu, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, Muharrem Barışık'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Eren Barışık ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Eren Barışık doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Muharrem Barışık ile oğlu Eren Barışık'ın İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Baba ve oğlunun yakınları, işlemlerin bitmesini bekliyor.

BABASINA YARDIM EDİYORMUŞ

Amcası ile yeğenini yitirmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Gürsel Barışık, "Amcam ve yeğenimi çatı tamiri için sabah söz konusu adresten aramışlar. Çatıda çalışırken, uygun olmayan hava koşulları nedeniyle işi bırakıp, farklı bir iş için başka bir adrese geçmişler. Daha sonra çatı işi yarım kalan ev sahibi, amcamı işi tamamlaması için arayıp, tekrar çağırmış. Saat 15.00 sıralarında tekrar bu adrese dönüp, çalışmaya başlamışlar. Rüzgara rağmen çalışmak zorunda kalmışlar. Bu sırada rüzgar çatının yarısını havaya kaldırınca ikisi de aşağıya düşmüş. Oğlu arada sırada babasına yardımcı oluyordu. İkisini de kaybettik" diye konuştu.

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CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de, 3 katlı binada çatı tamiri yaparken şiddetli rüzgarın etkisiyle düşen Muharrem Barışık ile oğlu Eren Barışık'ın cenazeleri otopsi işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Çiğli ilçesindeki Kent 2 Cemevi'ne getirildi. Baba ve oğlunun cenazesine çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Muharrem ile oğlu Eren Barışık'ın cenazeleri, Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.