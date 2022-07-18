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İzmir'de bir yangın daha! Yerleşim yerine çok yakın

İzmir’in Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de evlere yakın noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler müdahalede bulunuyor.

18.07.2022 - 01:19 | | İHA
İzmir'de bir yangın daha! Yerleşim yerine çok yakın

Yangın, saat 21.35 sıralarında Menderes ilçesindeki tatil beldesi Gümüldür’de henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıktı. Alevleri gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Evlerinden çıkan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yangına da ilk müdahaleyi de mahalle sakinleri gerçekleştirdi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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