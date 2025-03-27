İzmir'de asılı halde bulunan kadının arkadaşı konuştu: Şiddete uğradığını söylüyordu

Olay, 3 Kasım 2022’de lüks bir sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre Turan ile birlikte yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Turan ile halası S.T. hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi. İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre Turan'ın DNA'sının bulunduğu belirtildi.

İNTİHAR DOSYASI CİNAYETE DÖNDÜ

Ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti. Soruşturmada site güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre Turan'ın daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi. Soruşturma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, olayın 'kasten öldürme' suçu olduğunun değerlendirilmesi üzerine Emre Turan hakkında geçen yıl mart ayında gözaltı kararı çıkarıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Turan, olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart 2024'te tutuklandı.

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KENDİSİNİN ASMASI İÇİN YETERLİ YÜKSEKLİK YOK'

İddianamede; Bölükbaş'ın çarşaf ile kendini asmasının mümkün olmadığı, havlupanın bulunduğu duvar ve bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yükseklikte ahşap banyo tezgahı olduğu düşünüldüğünde, maktulün kendini asması için yeterli yüksekliğin olmadığına vurgu yapıldı. Bölükbaş'ın kendini serbest bıraktığında ayak uçlarının, dizlerinin ve hatta kalça kısmının tezgah üstüne temas edeceği iddianamede yer aldı. Savcı, Emre Turan için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. içinse 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

TANIKLARA SÖZ VERİLDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanık Emre Turan ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, babası Selahattin Bölükbaş, kardeşleri, ailenin avukatı Levent Kayha, sanık avukatı Muhammet Emre Tayyar ile Bekir Sıtkı Hastürk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada tanıklara söz verildi.

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Sitenin resepsiyon görevlisi Ş.B, "Olay anında çıkmaya hazırlanıyordum. S.T. daireye misafir olarak geldiğini söyledi. Daireyi aradım ama uzun süre açılmadı. Birkaç kez deneyip cevap alamayınca özel hattından Emre Beyi aradım yine yanıt gelmedi. Tekrar tekrar denedim ve Emre Bey telefonu açıp 'Gelsin' dedi. S.T. de gitti. Ben işten çıkarken Duygu’yu 112 personelleri sedyeyle götürüyordu.

'EMRE'DEN KORKUYORDU'

Sitede market işleten ve Duygu’nun da arkadaşı olduğunu söyleyen tanık A.Y, "İş yerime gele gide dost olduk. Mezeci açmak istiyordu. Dükkan açmışlardı emeği çoktu. Emre’den korkuyordu. Her türlü şiddete maruz kaldığını, uyguladığını söylüyordu. Vücudundaki morlukları gösteriyordu. Bir gün telefonla arayıp kavga ettiklerini ve Emre’nin kendisini İstanbul’a gönderdiğini söylemişti. Ben de gelmemesini kendini kurtarmasını söyledim. Ailesinden durumu saklıyordu. Olay günü ambulansın geldiğini görünce merak edip dışarı çıktım. Emre merdivende yalnız başına oturuyordu. Sedyeyle bembeyaz örtüyle birini çıkardılar. Kadın olduğunu duyunca Duygu olduğunu anladım. Emre gayet sakin ve rahattı. Hiç üzülmüş gibi değildi. Kaygılıydı. İş yerime gelen bazı müşterilerim o akşam Duygu’nun yardım çığlığını duyduklarını söylediler" dedi.

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'TANIĞIN BİLGİSİ, GÖRGÜSÜ YOK’

Tanık beyanlarına karşı söz verilen sanık Emre Turan, kendisine iftira atıldığını belirterek suçsuz olduğunu savundu. Sanık avukatı Muhammet Emre Tayyar ise “Tanığın hiçbir bilgisi, görgüsü yok. Dosyayı takip eden basın mensupları var. Şimdi bu beyanlar haber olacak. İnsanların acılarına ortak olmak için olmayan hususlar yaşanmış gibi bir çalışma var. Adli tıp kurumlarımız oldukça gelişmiştir. Raporda ölüm sebebi ASI olarak geçmektedir. Boğulma olsaydı öyle geçerdi. Böyle bir delil yok" dedi.

Savunmaların ardından iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa sundu. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, Duygu Bölükbaşı’na ait telefon incelemesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verip davayı 16 Mayıs’a erteledi.