İzmir'de 35 yıl sonra şaşırtan görüntü! Yeniden canlandı

Yusuflu Mahallesi’nde bulunan Taksim Tepe’nin güney tarafında, derenin yanındaki kayadan oyma kuyunun bulunduğu bölgede yer alan dere yatağında suyun yeniden yüzeye çıktığı görüldü. Uzun yıllardır kuru olan alanda su akışının başlaması köy sakinlerinin dikkatini çekti.

Yusuflu Mahalle Muhtarı Ahmet Cevher, "Yaklaşık 35 yıl önce bu derede hayvanlarımızı sulardık. Uzun yıllardır tamamen kuruydu. Şimdi yeniden su akmaya başlaması bizleri hem şaşırttı hem de sevindirdi." dedi.





Bölge halkı, yaklaşık 35 yıldır su akmayan dere yatağında yeniden su görülmesinin şaşkınlığa neden olduğu ifade etti.