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İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı; 15 organizatöre tutuklama

İzmir'in 4 farklı ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı, 15 organizatör tutuklandı.

23.12.2023 - 18:38 | | Burak UÇAR/ İZMİR, (DHA)
İzmir'de 173 kaçak göçmen yakalandı; 15 organizatöre tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, koordineli olarak 19- 20 Aralık tarihleri arasında Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik 6 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 173 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alınırken, 1 taksi, 1 minibüs, 2 otomobil, 1 kamyonet, 1 şişme bot ve 1 bot motoruna el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilirken, 15 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin hepsi tutuklanırken, ayrıca 2 organizatörün daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

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