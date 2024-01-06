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İzmir ve Malatya'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan Saat 15.10'da merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.01.2024 - 15:07 |
İzmir ve Malatya'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünün Ege Denizi’nin Çandarlı Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 14.53'te oldu. İzmir’in Aliağa ilçesine 6 kilometre mesafede yerin 9.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 15.10’da deprem oldu. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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