İzmir şiddetli yağmur sele dönüştü! Yollar dereye döndü

08.10.2025 - 01:39

Kaynak: İHA

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme, gece saatlerinde şiddetli yağışa teslim oldu. Yağmur suları sele dönüşürken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Dün akşam saatlerinde İzmir genelinde etkili olan sağanak yağmur, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle turizm kenti Çeşme, gece saatlerinde şiddetini artıran yağmura teslim oldu.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü. Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı yollarda su seviyesi yaklaşık 30 santimi bulurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Kafelerin masa ve sandalyeleri sulara gömüldü. Alaçatı Port yolu sel suları sebebiyle ulaşıma kapanırken, yağmurun şiddeti sebebiyle belediye ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı.

Gece geç saatlerde yağmur şiddetini hafifletince göle dönen meydanlar, cadde ve sokaklardaki suların tahliyesine başlandı.



