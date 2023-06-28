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İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü

İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi.

28.06.2023 - 14:59 | | İHA
İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait uçak, içindeki iki kişiyle beraber kontrolünü kaybederek araziye düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Düşen uçakta bulunan iki kişinin şans eseri hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

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