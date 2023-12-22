GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İzmir polisinden 29 adrese operasyon: 21 gözaltı
ABONE OL

İzmir polisinden 29 adrese operasyon: 21 gözaltı

İzmir'de "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülmekte olan iki ayrı soruşturma kapsamında 19 ikamet adresi ve 10 işyerine yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

22.12.2023 - 13:56 | | İHA
İzmir polisinden 29 adrese operasyon: 21 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "Nitelikli Dolandırıclık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalef" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Bakan Bayraktar'dan 100 bin varillik petrol müjdesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBakan Bayraktar'dan 100 bin varillik petrol müjdesiHaberin Tüm Görselleri

Kaza sigorta tazminatını hileli yollarla edinen 12 şüpheli şahıs, paravan şirketler aracılığı ile naylon fatura düzenleyerek bu faturaları piyasaya para karşılığı süren 12 şahıs olmak üzere toplam 24 hedef şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli, Aydın ve Manisa illerinde bulunan toplam 19 ikamet adresi ve 10 işyerinde baskınlar yapıldı.

Bağcılar’da başıboş gezen köpekler dehşet saçtı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBağcılar’da başıboş gezen köpekler dehşet saçtıHaberin Tüm Görselleri

Vergi denetim memurlarının da katılımıyla yapılan operasyonlarda 21 şüpheli yakalanırken, 3 firari şüphelinin yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet tüfek, 7 adet fişek, 2 adet senet, 2 Milyon Türk Lirası değerinde fatura, 6 adet fiş koçanı (300 yaprak), 2 adet farklı firmalara ait pos cihazı ele geçirildi.

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Fitch ve S&P'nin dünyaca ünlü ekonomistlerinden flaş 'TL' ve 'Enflasyon' yorumu

Fitch ve S&P'nin dünyaca ünlü ekonomistlerinden flaş 'TL' ve 'Enflasyon' yorumu

Kudüs’te her cuma aynı zulüm! İsrail şiddeti canlı yayında

Kudüs’te her cuma aynı zulüm! İsrail şiddeti canlı yayında

Euro/dolar paritesinde 4.5 ay sonra bir ilk! Zirveyi gördü

Euro/dolar paritesinde 4.5 ay sonra bir ilk! Zirveyi gördü