İzmir, Manisa, Uşak ve Balıkesir'de yangın! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Manisa'nın Soma ilçesinde ve Uşak'ta orman yangını çıktı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın ise kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın nedeniyle kapatılan Çanakkale Boğazı’nın gemi trafiğine çift yönlü açıldığını söyledi. 3 ildeki yangınlara ise havadan ve karadan müdahale ediliyor. İşte dakika dakika tüm gelişmeler...

AYVALIK'TA ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN ARAZİYE SIÇRADI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sarımsaklı sahilleri yakınında bulunan çöplük arazide aşırı sıcak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısarsürede büyüyerek çevre arazilere sıçradı. Otluk arazide ilerleyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki uçak bir helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'DE YENİ ORMAN YANGINI: RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILDI

İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER YAYILDI

Karaburun ilçesinde bulunan makilik alanda, saat 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

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MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa’nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince havadan ve karadan müdahale başladı.

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Karacakaş Mahallesi’nde orman yangını çıktı. 14.40’ta gelen ihbar üzerine 14.50 itibariyle Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. 8 uçak, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal ve 4 dozerin görev yaptığı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2 saati aşkın bir süredir yoğun rüzgar sebebiyle bazı yerlerin yeniden aktif hale gelmesi mümkün olabilir mi diye kontrol ettik, an itibariyle söyleyebilirim ki Eceabat yangını kontrol altına alınmıştır.

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An itibarıyla uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız da dahil olmak üzere yaklaşık 300 araç sayısına ulaştık ve bine yakın arkadaşımız bu yangınla mücadeleyi gerçekleştirmiş oldu.

Yaklaşık 340 hektar alan ormanlık, kalanı orman dışı kırsal alan.