İzmir, Karaman, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ile ülke genelinden korkutan yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

BALIKESİR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı kırsal Çaygören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce olay yerine ekipler yönlendirildi. Alevleri söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

KARAMAN

Karaman'ın Ermenek ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ermenek ilçesine bağlı Ardıçkaya ve Yaylacık mevkilerinde dün akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Ermenek Orman İşletme ve Ermenek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları bugün de devam ederken, havadan helikopter ile de destek sağlanıyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA

Bursa'nın Keles ilçesinde ormanda çıkan yangın, toplam 25 araç ve 87 personelin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

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Yangın, saat 12.45 sıralarında Kestel ilçesine bağlı Baraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri; 2 helikopter, 8 arazöz, 9 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı olmak üzere toplamda 25 araç ve 87 personelin ortak çalışmasıyla yangını kontrol altına aldı. İlerleyişi durdurulan yangının çevresini tamamen saran ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engelledi. İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı açıklandı.

İZMİR

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Ezine ilçesi Geyikli beldesi yakınında saat 16.30 sıralarında, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Onikişubat ilçesinin Maksutlu Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bölgeye çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk etti. Ekipler, 7 arazöz, 5 ilk müdahale ve 2 su ikmal aracıyla alevlere müdahale ediyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına destek için bölgeye 100 personelle 30 araç sevk etti.

AYDIN

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Selçuk yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.