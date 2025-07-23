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İzmir İstanbul otoyol ücreti, Türkiye'nin en önemli ulaşım arterlerinden biri olan bu modern yolculuk hattında sürücülerin en çok merak ettiği konulardan biri. Otoyol, İstanbul ve İzmir gibi iki büyük metropolü birbirine bağlayarak seyahat süresini önemli ölçüde kısaltırken, konforlu ve güvenli bir ulaşım sunuyor. Özel sektör tarafından işletilen ilk otoyol olma özelliği taşıyan bu güzergah, gişe sayısı ve hizmet tesisleriyle de dikkat çekiyor. Ücretlendirme, araç tipine ve gidilecek mesafeye göre değişiklik gösterirken, sürücüler ödeme noktalarında veya elektronik sistemlerle kolayca işlem yapabiliyor.

İzmir İstanbul otoyolunun tamamının 2019 yılında hizmete girmesiyle birlikte, Bursa, Balıkesir ve Manisa gibi önemli şehirler de bu yüksek standartlı ulaşım ağına entegre oldu. Otoyol, 208 gişe ve 33 hizmet tesisiyle yolculara dinlenme, yakıt ikmali ve yeme-içme olanakları sunuyor. Hizmet tesislerindeki markalar ve güncel durum, mobil uygulamalar üzerinden takip edilebiliyor. Bu otoyol, yalnızca iki büyük şehir arasındaki ulaşımı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da katkı sağlıyor.

İzmir İstanbul otoyol ücreti ne kadar?

İzmir İstanbul arası otoyol ücreti, farklı gişelerde ödenecek ücretlerle birlikte toplam şu kadar:

1. sınıf araçlar: 1965,00 TL

1965,00 TL 2. sınıf araçlar: 3165,00 TL

3165,00 TL 3. sınıf arkadaşlar: 3750,00 TL

3750,00 TL 4. sınıf arkadaşlar: 4975,00 TL

4975,00 TL 5. sınıf arkadaşlar: 6250,00 TL

6250,00 TL 6. sınıf arkadaşlar: 1415,00 TL

Araç sınıfları nelerdir?

Yolcuların ödeme koşullarını belirleyen en önemli faktör olan araç sınıfları şu şekilde belirlenmiş durumda: