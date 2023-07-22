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İzmir Çeşme'de orman yangını çıktı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde çamlık alanda çıkan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen 1 şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

22.07.2023 - 00:42 | | İZMİR (İHA)
İzmir Çeşme'de orman yangını çıktı! Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yangın saat 23.00 sıralarında, Çeşme ilçesi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine yangının çıktığı yere itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına almaya çalışılıyor. yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de, 5 arazöz 2 su tankeri 1 dozerle müdahale ediyor.

İzmir Çeşmede orman yangını çıktı Şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kundakçı olduğu belirlenen şüpheli yakalandı
Öte yandan yangını çıkardığı ve alanı kundakladığı belirlenen bir şüpheli polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

İzmir Çeşmede orman yangını çıktı Şüpheli kıskıvrak yakalandı



Ekiplerin yangını kontrolle alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi. (DHA)

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