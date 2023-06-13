İYİ Parti’de istifa furyası sürüyor! 'Dayatmalara boyun eğdik'

Andican, “Geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır” ifadelerini kullandı. Andican, “Partisiz Muhalefet” saflarına katıldığını belirtti.

KÜÇÜKALİ DE AYRILDI

Milliyet'in haberine göre; İYİ Parti Kurucular Kurulu ve GİK üyesi Emine Küçükali de dün istifa kervanına katıldı. Küçükali de sosyal medya hesabından “gördüğüm lüzum üzerine” diyerek, parti kurucular kurulu, GİK ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükali, “İktidarı eleştirdiğimiz her noktada onlara benzediğimizi, ülkemiz için istediğimiz katılımcı, demokratik, adil yönetim süreçlerini kendi içimizde uygulayamadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayız. Partimize, seçmenimize ve milletimize dair kaygılarımız bizzat ittifak ortaklarımız tarafından görmezden gelindi, oyalandık. Dayatmalara boyun eğdik, itirazlarımız karşısında hakarete uğradık ve nihayetinde milyonlarca seçmenle birlikte kaybettirildik” değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu da istifaların ardından sosyal medyadan “Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın!” paylaşımında bulundu.

TOPLANTI ÜSTÜNE TOPLANTI

İYİ Parti Genel Merkezi’nde toplantı üstüne toplantı yapıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, sabah partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Mart 2024’de gerçekleştirilecek yerel seçime dönük değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Akşener, “Moralinizi bozmayın, çalışmaya devam” mesajı verdi. Akşener öğleden sonra da GİK’i topladı. Toplantıda kongre süreci ile partide gerçekleşen istifalara değerlendirildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, GİK toplantısının ardından 24 Haziran’da 3. Olağan Büyük Kurultayı’n yapılacağını hatırlatarak, “Sayın Meral Akşener’in etrafında kenetlenerek ülkemizin içine sokulduğu çıkmazdan kurtuluşu ve yeni yol haritasını müjdeleyecektir” dedi.