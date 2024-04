İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 31 Mart seçimlerine ilişkin ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akşener, yerel seçim sonuçlarının Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyerek milletin iradesiyle seçilen tüm belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları tebrik etti. Akşener, "Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir olgunluk ve zarafetle tamamlanmış olmasını, ülkemizin demokrasi geleneği için fevkalade önemli ve kıymetli buluyorum. Biliyorsunuz demokrasilerde her konu tartışılabilir. Ama tek bir konu tartışılamaz. O da seçmenin hür iradesiyle sandığa attığı oyudur. Yani milletin sandıkta gösterdiği irade. Çünkü demokrasinin en temel ölçütü, milletin hür iradesinin yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir. İYİ Parti olarak bizim yola çıkma gerekçemiz de tam olarak bunu sağlamaktır. Bu yüzden ilk günden beri 'önce millet önce memleket' şuuruyla ortaya koyduğumuz siyaset anlayışımızla seçmeni her zaman velinimet olarak gördük. Milletin kararının üstünde bir kararın millet iradesinin üstünde bir irademiz olmadığını söyledik. Milletimizin iradesini her zaman başımızın tacı bildik" dedi.

Haberin Devamı

‘MİLLET EN ESASLI MESAJI İKTİDARA VERDİ’

Halkın İYİ Parti’ye 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri emanet ettiğine işaret eden Akşener, geride bırakılan seçimlerle birlikte Türk Milleti’nin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade etti. Akşener, 2023 yılındaki seçime göre sandığa gidiş oranında yaşanan düşüşün hiçbir siyasi tarafından görmezden gelinemeyeceğini belirtti. Akşener, "Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına, sen ‘şucusun, ben bucuyum’ ayrışmalarına ve kendi gündeminde olmayan suni kavgalara mecbur olmadığını, sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla sefalet içinde bir yaşama mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Şüphesiz ki milletimiz bu seçimlerde en esaslı mesajı da iktidara verdi. Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe artık 'yeter' dedi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe 'artık yeter' dedi. Yıllardır hak yiyen, hatta hukuku çiğneyen adaletsizliğe 'artık yeter' dedi" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

'UMARIM SAYIN ERDOĞAN GEREKEN DERSİ ALMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı defalarca uyardıklarını bildiren Akşener, "'Milletin hakkına girme' demiştik, 'milletin sabrını taşırma' demiştik. Her konuşmamda Sayın Erdoğan'a çağrılar yaptım; ama kendisi ısrarla, inatla ve türlü bahanelerle bu çağrılarımı geçiştirdi ve nitekim dün akşam milletin gerçekleri karşısında AK Parti’nin eriyen oylarıyla yüzleşti. Kendisi umarım ki artık çağrılarımızın arkasında sadece milletin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım ki artık millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım ki artık tüm Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştür. Umarım ki Sayın Erdoğan, bu seçim sonucundan gereken dersi almıştır" dedi.

Akşener, siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymanın görevleri olduğuna dikkat çekerek, "Bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Her zaman yaptığımız gibi seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. Nitekim tam da bu sebeple parti tüzüğümüzün Genel Başkanı olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. Milletimizin her bir ferdi şundan emin olsun ki sandıkta açıkça ortaya konan iradeyle Türkiye için hak arayışında, huzur arayışında ve refah arayışında İYİ parti dün olduğu gibi bugün de milletin önünde veya arkasında değil, her zaman milletimizin yanı başında olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

Haberin Devamı