İYİ Parti lideri Akşener'den yerel seçim çıkışı! "Biz her yerde ayrı gireceğiz"

Seçim yenilgisinin ardından 6'lı Masa dağılmış ve muhalif kanadından Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik sert ifadeler kullanılmıştı. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, yerel seçimler için her ilçede her beldede kendi adaylarını göstereceklerini ifade etmişti. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci hem de yerel seçimlerle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Aday sürecinin belirlenmesiyle ilgili konuşan Akşener, "İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak, biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı. Kararlılık başka bir şey" ifadesini kullandı.

"İYİ PARTİ'Yİ CHP'NİN ADAYLARINI SEÇTİRMEK İÇİN KURMADIK"

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceğini dile getiren Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

İZMİR İÇİN ADAY ÖZLALE

Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Akşener, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.