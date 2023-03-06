İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masaya geri döndü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından siyasette sıcak dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın toplantısı saat 16.00'a ertelenirken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı basın açıklamasında basın açıklaması yaptı. Zorlu, "Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerini iletmiştir" dedi. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Akşener'i Temel Karamollaoğlu karşıladı

AKŞENER TOPLANTIYA KATILIYOR

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Akşener, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın bir öneri getirdiğini ifade etmiştik. 2 başkanın cumhurbaşkanı yardımcısı olma konusunda. Kılıçdaroğlu'ya bir görüşme gerçekleştirdiler. Akşener Saadet Partisi'nde yapılacak toplantıya katılma kararı aldı" dedi.

HAREKETLİ SAATLER YAŞANDI

Millet İttifakı cephesinde bugün hareketli saatler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulunmuştu.

AKŞENER'DEN YENİ ÖNERİ

İmamoğlu ve Yavaş'ın ziyaretinin ardından basına açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Masada yaşananları izleme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik. Önümüzde seçim var. Ayrılığa tahammül yok. Tekrar bir araya gelme milletimizin arzusu. Biz de bunu ilettik. 13. Cumhurbaşkanının belirlenme süreci 2 Mart'taki toplantının ardından sayın başkanımız daha önce mutabık kaldığımız ilkesel çerçeveyle bir uzlaşı sürecini yürütmüş ve buraya kadar gelmiştir." dedi.

Zorlu, "Başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı yeni bir öneriyle millet ittifakına önerisini oluşturmuştur. Belediye başkanlarımız genel başkanımızı ziyaret etti. Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini sayın Kılıçdaroğlu'na da genel başkanımız aktaracaktır. Toplantıya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞINI ÖNERDİK, CEVAP BEKLİYORUZ"

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İki belediye başkanının şimdiden ilan edilmiş Cumhurbaşkanı yardımcısı teklifini kendilerine sundu. Şimdi onu bekliyoruz. Biraz önce Sayın Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili iki Millet İttifakı Belediye Başkanı ile görüştü ve teklifini iletti. İlk defa Cumhurbaşkanı adayı ile cumhurbaşkanı yardımcılarının isimleri zikredilmiştir" dedi.

Öte yandan Millet İttifakı'nın saat 17:00'de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması bekleniyor.