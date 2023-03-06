CHP'den İYİ Parti'ye 5+1 teklifi! 'Çok daha büyük sürprizlerden bahsediliyor'

Siyasette sular son bir kaç gündür çok sert akıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının ardından şimdi gözler yeni süreçte.

Cumartesi günü masada bulunan diğer 5 parti lideri bir araya geldi ve 'Evet. Yola Akşener'siz devam' mesajını paylaştılar. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in terk ettiği masa bugün 5 liderle toplanacak ve artık Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Peki Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova Ankara'da kulislerdeki son bilgileri aktardı; Bir uzlaşma ihtimali var. Ankara'da şu sıralar kulisler çok hareketli ve taraflar arasında bir teklif alış verişi var bunu söyleyebilirim. Sabaha kadar iki partinin kurmayları uyumadı, bunu da söyleyebilirim. Çalışmalar devam ediyor. Henüz İYİ Parti'den taraflara net bir yanıt verilmediği için tam olarak iş bitti, çözüldü diyemiyorum. Ama kulislerde konuşulanları anlatacağım. Bunlar ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez 1-2 saat içerisinde öğreneceğiz.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE TEKLİF

Dediğim gibi; dün geceden beri yoğun bir trafik var. CHP'den İYİ Parti'ye giden bir teklif var. Bu teklif büyük ihtimalle şöyle; 'Tamam. Biz 5'li masa olarak oturalım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında yürüyelim. Siz ittifak zemini içerisinde ayrı bir aday çıkaran çoklu adayla seçime gidelim. İkinci turda muhalefetin adayına destek verelim.'

Böylece bugüne kadar masada altına imza atılmış ve İYİ Parti'nin de sıklıkla 'Masadan kalksak bile imza attığımız her şeyin arkasındayız' mesajını verdiği o metinlerde gerçekliliğini sağlasın. Şimdi bu olabilir.

"BÜYÜK SÜRPRİZ" BEKLENİYOR

Çok daha büyük sürprizlerden bahsediliyor. Ne bu sürprizler? Kulislerde konuşulanları aktaracağım. Bunlar bir kaç saat sonra değişir mi, başka bir şeye evrilir mi göreceğiz.

Ama konuşulanlar şunlar; Liderlerin gündemlerinde bir yol haritası vardı malum. Aday kimse o haritayı da birlikte açıklayacak ve kendi ağzından açıklayacak. O haritada olası kazanmaları durumunda hükümetin nasıl oluşacağı da yer alacaktı. Genel Başkan Yardımcılarının başkan yardımcısı şeklinde görev almaları planlanıyordu. İYİ Parti'nin itirazları vardı. Şimdi benim öğrendiğime göre farklı bir formül öneriliyor bu başkan yardımcılıkları konusunda ve büyük ihtimalle öyle bir isim teklif edildi ki bu Meral Akşener olmayabilir. Ama Akşener'in de 'Olabilir' diyeceği bir isim başkan yardımcılığına önerilmiş vaziyette diyebilirim. Karşılıklı görüşmeler devam ediyor.

Aytun Çıray, Meral Akşener'in danışmanı CHP kökenli biliyorsunuz. Dikkat çekici bir Twit attı. Saat 11.21 itibarıyla. 'Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar.' ifadesini kullandı.

İKİNCİ TUR PLANI

Dün akşamdan bu yana görüşmeler var. Anladığım kadarıyla Akşener masada 6. isim olarak oturmasa da ittifak zemini içerisinde kalarak, çoklu adaya giderek ve seçimin ikinci turunda sonuç almaya odaklanarak bir birliktelik sağlanabilir. Kemal Kılıçdaroğlu bu 'Halil İbrahim Sofrası büyütmeliyiz, genişletmeliyiz. Hep birlikte kalmayız, bütünleşmeliyiz' mesajlarını da dikkate alırsak İYİ Parti'den keza şu ana kadar gelen bütün olumsuzluklara rağmen 'Her imzamızın arkasındayız. Parlamenter Sistem dahil tüm metinleri savunmayı sürdüreceğiz. Masada otursak da oturmasak da masanın doğrularını savunacağız. Seçim ikinci tura kalırsa muhalefet adayını destekleriz' gibi mesajları var. Bunlar çok net.

Diyorum ki; Kulisler dün geceden beri hareketli. CHP'nin İYİ Parti'ye teklifleri var. Eğer Meral Akşener kurmaylarıyla yapacağı toplantı sonrası bunlara 'Evet' demeye karar verirse farklı bir çerçevede yola devam kararı çıkabilir ve başkan yardımcılıkları konusunda da bir takım sürpriz yeni isimler, bir takım sürpriz başka gelişmeler de olabilir' deniyor şu an Ankara kulislerinde.