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İsveç'in NATO'ya katılım protokolü komisyonda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'na havale edildi.

25.10.2023 - 13:15 | | Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü komisyonda

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol, TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edildi. Teklif ile 5 Temmuz 2022'de Brüksel'de imzalanan 'Kuzey Atlantik Antlaşması' ile İsveç Krallığı’nın NATO’ya katılımı öngörülüyor. (DHA)

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