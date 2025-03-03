İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ahşaba işledi

Öztürk, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni harf harf yaklaşık bir yıl süren çalışma ile 114x252 santimetre ebadındaki iki ahşap tablo üzerine işlemeyi başardı.

Elazığ Belediyesinin desteğiyle Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde ramazan boyunca sergilenecek tablolar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Öztürk, yaptığı açıklamada, ahşap zemin üzerine el emeği ile işleme yaparak sanatsal bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti.

Tablolar için kullanılacak malzemenin niteliğini, yazı karakterlerini ve puntolarını belirledikten sonra çalışmaya başladığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda bu eser meydana geldi. İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi Türk milletinin onuru. Eserlerim, ahşap doğal zemin üzerine kıl testere ile işleyerek, el emeğiyle meydana geldi. Zeminde maun kaplama kullandım, çerçevelerinde gürgen ağacından faydalandım. Bu anlamlı eseri sanatseverlerin beğenisine sunmaktan mutluyum."

Öztürk, tabloların fuar merkezinde sergilenmesi için destek veren Elazığ Belediyesine teşekkür etti.