İstiklal Caddesi'ndeki patlamayla ilgili siyasilerden peş peşe açıklamalar

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili siyasiler açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İstanbul Beyoğlu İlçesi İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabırlar niyaz ediyorum. Tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun. Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla olay yerinde ve patlamadan etkilenen tüm insanlarımızın ve bölge esnafının yanındadır. Vatandaşlarımızın resmî kurumlarımızdan yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri takip etmelerini hassaten rica ediyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay çok yönlü olarak incelenmektedir ve tüm boyutlarıyla ortaya çıkartılacaktır. Hiçbir saldırı Türkiye’nin azim ve direncini kıramayacaktır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: İstanbul Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı patlamayla ilgili adlî tahkikat başlatmıştır. Soruşturmanın etkin yürütülmesi için sekiz Cumhuriyet Savcısı ve iki Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmiştir. Hadise bütün yönleriyle etkin bir şekilde soruşturulmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstiklal caddesindeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralımız var. İlk müdahaleler olay yerine ulaşan ekiplerce yapıldı. Yaralıların tedavisi hastanelerimizde devam ediyor. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuruna, güvenliğine, birliğine karşı gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı lanetliyorum.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Taksim'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Devletimiz saldırının müsebbiplerinden gereken hesabı soracaktır, kimsenin şüphesi olmasın.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: İstiklal Caddesi’nde meydana gelen bombalı saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun. Devletimizin tüm birimleri bu kalleş saldırının faillerini ortaya çıkarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Geçmiş olsun İstanbul.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İstanbul Taksim'de yaşanan menfur patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin, "Her türlü teröre karşı gönül birliği yapmak zorundayız. Her türlü teröre karşı ortak ses çıkarmak zorundayız ve terörü lanetlemek zorundayız." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara’nın Altındağ ilçesinde esnaf buluşmasına katıldı. Akşener, program öncesi İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Acı bir günde beraber olduklarını dile getiren Akşener, “Terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve ailelerinin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. En kısa sürede faillerinin bulunması için ne gerekiyorsa yapılmasına yardımcı olmak isteriz. Bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Başımız Sağ Olsun. İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.