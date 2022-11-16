İstiklal Caddesi'nde Teröre Karşı Birlik Yürüyüşü düzenlendi

İstiklal Caddesinde meydana gelen terör saldırısına tepki olarak "İstiklal Bizim" Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü düzenlenledi.

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Acımızı paylaşan bütün dini cemaatlerin liderlerine teşekkür ediyoruz. Birlikte olduğumuzu, hiç kimsenin birliğimizi bozamayacağını tüm dünyaya haykırıyoruz. Dileriz bu son olur. Dünyanın hiçbir yerinde terör eylemlerine şahit olmayız. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Bu caddemizi ismi istiklal mücadelemizin ismini yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Hahambaşısı İsak Haleva "Çok feci bu olay bizi üzdü. Tanrı'ya duam bir daha böyle bir olayın olmaması. Hiçbir çocuk yetim kalmasın." şeklinde konuştu.

Türkiye Ermeni Patriği Snork Donikyan da, "Patlamayı şiddetle kınıyoruz. Şahsım ve toplumum adına dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." dedi.

Törene Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci, Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nden Şnork Donikyan, Süryanı Kadim Kilisesi’nde Yusuf Çetin de katıldı.

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MAŞALYAN DA KARANFİL BIRAKTI

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Beyoğlu'ndaki Terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına kurulan platforma karanfil bıraktı.

İSTİKLAL CADDESİ BAYRAKLARLA DONATILDI

Terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi 1200 adet Türk bayrağıyla donatıldı. Patlananın olduğu alan ise çevrilerek karanfiller bırakıldı. Caddedeki son durum bugün havadan görüntülendi.