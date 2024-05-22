GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık artışı açıklandı!

İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık artışı açıklandı!

Yılın birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), anayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,5 artığı vurgulandı.

22.05.2024 - 10:50 | | DHA
İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık artışı açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), birinci çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Buna göre; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 3,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,9 arttı. Çalışılan saat endeksi yüzde 1,5 arttı.

İstihdam endeksi birinci çeyrekte yıllık artışı açıklandı

Endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,5 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi de yüzde 116,5 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 115,9, inşaat sektöründe yüzde 133,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,8 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 0,9 ARTTI

2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yüzde 0,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,2 arttı.

Çalışılan saat endeksi yüzde 1,2 azaldı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,1 arttı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,1 azaldı. Brüt ücret-maaş endeksi de 29,9 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 28,7, inşaat sektöründe yüzde 36,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 29,7 arttı.

Haberin Devamı

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 98,3 ARTTI

2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 98,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 94,2, inşaat sektöründe yüzde 106,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi yüzde 113,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 118,4, inşaat sektöründe yüzde 111,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,7 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi de yüzde 45,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,4, inşaat sektöründe yüzde 85,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 61,8 arttı.

Haberin Devamı

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 32,5 ARTTI

2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 32,5 arttı. Endeks sanayi sektöründe yüzde 33, inşaat sektöründe yüzde 33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,5 arttı. Saatlik kazanç endeksi yüzde 31,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 31,8, inşaat sektöründe yüzde 33,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,2 arttı. Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 38,7 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,3, inşaat sektöründe yüzde 32,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 39,6 arttı.

 

 

 

GÜNCEL HABERLER

Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninden! Bankadan zararın tahsilini istediler

Seçil Erzan'a bir dava da kuzeninden! Bankadan zararın tahsilini istediler
Dijital telif yasasında tarihi gün! Hüseyin Yayman: Haber telif kapsamına alınmalı

Dijital telif yasasında tarihi gün! Hüseyin Yayman: Haber telif kapsamına alınmalı
Togg Fransa basınında: Türkiye Togg ile otomotiv devlerini solladı

Togg Fransa basınında: Türkiye Togg ile otomotiv devlerini solladı