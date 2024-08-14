İşte AK Parti'ye geçen milletvekili ve belediye başkanları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. 'Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23’üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23’üncü yılımızı devirdik. 23’üncü yılımız, 23’üncü yaş günümüz kutlu olsun.' diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda AK Parti'ye katılan yeni isimleri de açıkladı.

2 milletvekili, 13 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığı bildirildi.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen

Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar

Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya

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Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı

AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel.