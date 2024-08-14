İşte AK Parti'ye geçen milletvekili ve belediye başkanları
AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programda AK Parti'ye katılan yeni isimleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti 23. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda konuştu. 'Bugün mutluyuz, gururluyuz. AK Parti ailesi olarak bugün heyecanlıyız. 23’üncü yaşımıza ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek revan olduğumuz millete hizmet yolunda bugün 23’üncü yılımızı devirdik. 23’üncü yılımız, 23’üncü yaş günümüz kutlu olsun.' diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın sonunda AK Parti'ye katılan yeni isimleri de açıkladı.
2 milletvekili, 13 belediye başkanının AK Parti'ye katıldığı bildirildi.
AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI
Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal
Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen
Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz
Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya
Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit
Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz
İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel.