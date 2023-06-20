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İstanköy’de korkunç cinayet! Detayları kan dondurdu

Ege’de Bodrum’un karşısındaki Yunanistan’ın İstanköy (Kos) adasında, geçen hafta pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki otel çalışanı Polonyalı Anastazia Rubinska’nın cesedi, 6 gün sonra bir bataklıkta bulundu.

20.06.2023 - 07:42 |
İstanköy’de korkunç cinayet! Detayları kan dondurdu

Dünya Yunanistan'da yaşanan korkunç cinayeti konuşuyor. Yunanistan'ın turizm cenneti olarak anılan Kos (İstanköy) Adası'nda pazartesi günü kaybolan 27 yaşındaki Polonyalı kadının cesedi ormanlık bir alanda bulundu. Yetkililer cesedin üzerinin dallarla kaplı olduğu ve parçalara ayrıldığını belirtti.

İstanköy’de korkunç cinayet Detayları kan dondurdu

Hürriyet'in haberine göre; Polonyalı erkek arkadaşı ile yaptığı son telefon görüşmesinde “Alkollüyüm. Gelip beni al” diyen ve bir daha kendisinden Haber alınamayan Anastazia için polisle birlikte gönüllü ada sakinleri de seferber oldu. Pazar günü gönüllü bir İstanköy sakini, Anastazia’nın yarısı torbaya sarılmış yarısı da çalılarla örtülmüş halde olan yarı çıplak cansız bedenini bir bataklıkta buldu. Genç kadının boynundaki yara izlerinden boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.

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Yunan polisi, 32 yaşındaki bir Bangladeş vatandaşını gözaltına aldı. Zanlı, genç kadını öldürmediğini iddia etti. Polis zanlının evinde Anastazia’nın parmak izlerini ve saç tellerini buldu. Cesedin zanlının evinden 1 km mesafede bulunması şüpheleri arttırdı.

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