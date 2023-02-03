Ä°stanbul'un iki yakasÄ±ndaki iki derede kirlilik alarmÄ±!

Pendik'te bulunan Kemiklidere'de suyun belirli noktalarda gri renkte aktÄ±ÄŸÄ±, dere Ã§evresine atÄ±k ve Ã§Ã¶plerin bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ã‡evre sakinleri, etrafa kÃ¶tÃ¼ koku yayan dereden rahatsÄ±z olduklarÄ±nÄ± belirtti. Ã‡evresinde sanayi alanlarÄ±, liman, alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri, apartmanlar ve sitelerin de bulunduÄŸu derenin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ de Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ±n yakÄ±nÄ±ndan geÃ§iyor.

Belirli noktalarÄ± sÄ±ÄŸ halde ve Ã§amurlu gÃ¶rÃ¼nÃ¼me sahip olan dere, GÃ¼zelyalÄ± Mahallesi yakÄ±nÄ±nda Marmara Denizi ile birleÅŸiyor. Benzer bir durum ise, BaÅŸakÅŸehir sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan, BakÄ±rkÃ¶y'e kadar uzanan ve Marmara Denizi'ne dÃ¶kÃ¼len Ayamama deresinde gÃ¶zlemlendi.

BalÃ§Ä±k benzeri birikimler oluÅŸan derenin bazÄ± noktalarÄ±nda, martÄ± ve gÃ¼vercin gibi canlÄ±larÄ±n da bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Derenin Ã¶zellikle, HalkalÄ±'daki tarihi Papaz KÃ¶prÃ¼sÃ¼ tarafÄ±nda bulunan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§amurlu ve mavi-gri renkli suyun birbirine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nokta gÃ¶ze Ã§arptÄ±. Ä°SKÄ°'nin derenin HalkalÄ±-BaÄŸcÄ±lar bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ä±slah ve dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

KANALÄ°ZASYON KOKUSUNA BENZER BÄ°R KOKU OLUÅžUYOR



Kemiklidere yakÄ±nÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ali Ã‡am, "Daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmÄ±ÅŸ, Ä±slah olmuÅŸ bir dere fakat kokuyor, Ã¶zellikle denize yakÄ±n bÃ¶lÃ¼mlerde yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z zaman koku artÄ±yor. Derenin bazÄ± noktalarÄ±nda yaÄŸmur sonrasÄ±nda yarÄ±m metreye yakÄ±n birikintiler, Ã§amur ve kalÄ±ntÄ±lar oluÅŸuyor. Kanalizasyon kokusuna benzer bir koku oluÅŸuyor. ArtÄ±k birileri bir ÅŸey mi bÄ±rakÄ±yor, atÄ±k mÄ± atÄ±lÄ±yor, bilemiyorum. Renginin deÄŸiÅŸtiÄŸi noktayÄ± biliyorum, laÄŸÄ±m kokusu ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ var aynÄ± zamanda orasÄ± denize dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer" dedi.







BÃ¶lgeye yakÄ±n bir noktada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden baÅŸka bir kiÅŸi ise, "BuranÄ±n biraz yukarÄ±sÄ±nda oturuyorum, kÃ¶tÃ¼ koku bizi rahatsÄ±z ediyor. Bu dere yapÄ±lacaktÄ± fakat sÃ¶ylenilen gibi olmadÄ±. Hatta bu derede kayÄ±klar, tesisler de olacaktÄ±, olmadÄ±" diye konuÅŸtu.







Ä°BB'den alÄ±nan bilgiye gÃ¶re Kemiklidere'de havzasÄ±nda son Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n Temmuz ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi; dere yakÄ±nÄ±ndaki atÄ±k ve Ã§Ã¶plerin toplanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, su iÃ§indeki Ã§amur ve kirlilik oluÅŸan noktalarÄ±n temizlendiÄŸi belirtildi.

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