İstanbul'un en çileli yolu belli oldu! Sürücünler canından beziyor

Haberin Devamı

İstanbul’da Basın Ekspress yolundan E5 Yanyol Avcılar istikametine bağlanan Çobançeşme kavşağında hafta içi ve mesai sonrası akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri canından bezdiriyor. Çobançeşme kavşağı ve E5 üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşıyor. Konu ile ilgili bazı sürücüler duruma tepki gösterirken yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.



"İstanbul artık çekilmez hale geldi"



Trafik yoğunluğuna tepki gösteren sürücü Efe Öge, "Burası tam olarak Avcılar yoluna giren sapak. Çobançeşme Kavşağı. İstanbul artık çekilmez hale geldi. Sabahları ve akşam 17.00’da sonra oluyor. 1 veya 2 saati buluyor. Çoğunlukla gün içinde gidemiyorum. İşimi etkiliyor" dedi.



Trafik yoğunluğu ile ilgili konuşan sürücü Muttalip Kızılay, "Her akşam buradan geçiyoruz. Sürekli trafik oluyor. Sırf buradan geçmek 15 dakikadan fazla zamanımı alıyor" şeklinde konuştu.







Trafiğe tepki gösteren bir diğer sürücü Önder Toraman ise, "Her gün trafik oluyor. Cuma günleri ekseriyetle daha fazla oluyor. Mesai saatinde, gün içinde de oluyor" dedi.



Sürücüler bağlantı yolunun yeni yapılan spor tesislerine doğru 2 metre genişletilmesiyle sorunun çözülebileceğini söyledi