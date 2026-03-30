İstanbul'un en çileli yolu belli oldu! Sürücünler canından beziyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
30.03.2026 - 13:29
İstanbul’da Basın Ekspress yolundan E5 Yanyol Avcılar istikametine bağlanan Çobançeşme kavşağında akşam saatlerinde oluşan trafik sürücüleri isyan ettirdi. Yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

İstanbul’da Basın Ekspress yolundan E5 Yanyol Avcılar istikametine bağlanan Çobançeşme kavşağında hafta içi ve mesai sonrası akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu sürücüleri canından bezdiriyor. Çobançeşme kavşağı ve E5 üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşıyor. Konu ile ilgili bazı sürücüler duruma tepki gösterirken yaşanan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

"İstanbul artık çekilmez hale geldi"


Trafik yoğunluğuna tepki gösteren sürücü Efe Öge, "Burası tam olarak Avcılar yoluna giren sapak. Çobançeşme Kavşağı. İstanbul artık çekilmez hale geldi. Sabahları ve akşam 17.00’da sonra oluyor. 1 veya 2 saati buluyor. Çoğunlukla gün içinde gidemiyorum. İşimi etkiliyor" dedi.

Trafik yoğunluğu ile ilgili konuşan sürücü Muttalip Kızılay, "Her akşam buradan geçiyoruz. Sürekli trafik oluyor. Sırf buradan geçmek 15 dakikadan fazla zamanımı alıyor" şeklinde konuştu.

Trafiğe tepki gösteren bir diğer sürücü Önder Toraman ise, "Her gün trafik oluyor. Cuma günleri ekseriyetle daha fazla oluyor. Mesai saatinde, gün içinde de oluyor" dedi.

Sürücüler bağlantı yolunun yeni yapılan spor tesislerine doğru 2 metre genişletilmesiyle sorunun çözülebileceğini söyledi

Güncel Haberler

Emekli banka müdürüydü şimdi dünya devlerine meydan okuyor! Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor
#Gündem

Emekli banka müdürüydü şimdi dünya devlerine meydan okuyor! Türkiye'nin her yerinden talep yağıyor

Kahramanmaraş'ta dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Tarihi değeri var: Köylülerin gözbebeği oldu
#Gündem

Kahramanmaraş'ta dağlarda kendiliğinden yetişiyor! Tarihi değeri var: Köylülerin gözbebeği oldu

İzmir ve Muğla bu dükkanın peşinde: Balık fabrikalarının gizli kahramanı!
#Gündem

İzmir ve Muğla bu dükkanın peşinde: Balık fabrikalarının gizli kahramanı!